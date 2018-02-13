Цены на нефть растут, Brent подорожала до 63 долларов

Цены на нефть эталонных марок повышаются в ходе торгов во вторник на позитивных прогнозах ОПЕК, опубликованных днем ранее.

Об этом свидетельствуют данные торгов, передает "Интерфакс-Украина".

Апрельские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:54 подорожали на 0,39 доллара (0,62%) - до 62,98 доллара за баррель.

На торгах в предыдущий день их цена снизилась на 0,2 доллара (0,32%) и составляла 62,59 доллара за баррель - самый низкий уровень с 22 декабря.

Подъем рынка накануне был ограничен прогнозом Управления по информации в области энергетики (EIA) министерства энергетики США, согласно которому ожидается увеличение добычи сланцевой нефти семью крупнейшими компаниями до 6,756 млн баррелей в сутки.

При этом оценка производства в феврале была пересмотрена до 6,65 млн баррелей в сутки с ранее ожидавшихся 6,55 млн баррелей в сутки.

ОПЕК в понедельник повысила оценку роста мирового спроса на нефть в 2017 году на 30 тыс. баррелей в сутки, в этом году - на 60 тыс. баррелей в сутки. Теперь ожидается, что по итогам 2018 года спрос на нефть увеличится на 1,59 млн баррелей в сутки - до 98,6 млн баррелей в сутки.