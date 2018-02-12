Правительство показало решение о создании угольного гиганта

Кабинет министров обнародовал решение о создании госпредприятия "Национальная угольная компания".

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.

Компания образуется путем реорганизации - объединения ряда госпредприятий угольной отрасли.

"Таким образом, образование нового государственного предприятия позволит оптимизировать структуру угледобывающих предприятий путем создания единого юридического лица, сконцентрировать трудовые и материальные ресурсы, достигнув их высокой эффективности и обеспечив публичность и прозрачность работы угледобывающих предприятий", - гласит документ.

Кабмин рассчитывает, что создание Национальной угольной компании позволит начать процесс реформирования угольной отрасли путем оптимизации непрофильных активов угледобывающих предприятий и ускорение темпов подготовки шахт к приватизации.

В состав компании войдет 19 госпредприятий.

Как сообщил вице-премьер по вопросам энергетики Владимир Кистион в интервью ЭП, в компанию войдут 33 шахты.

"Это позволит формировать единую государственную политику: проводить централизованные закупки, экономить на административном аппарате угольных объединений 1,5 млрд грн", - сказал он.

Государственный угольный сектор в минувшем году получил 2,5 млрд грн убытков от производства угля, которые частично были покрыты бюджетной поддержкой в 1,2 млрд грн.

В 2015 году при убытках в 2,5 млрд грн бюджетная поддержка составила 1,372 млрд грн, а еще годом ранее при убытках в 5 млрд грн поддержка достигала 4,1 млрд грн.

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Экономическая правда