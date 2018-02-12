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Гривна на межбанке укрепляется, евро пересекло 33

Понедельник, 12 февраля 2018, 17:12
 

12 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,79-26,83 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 17:00 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,79-26,83 гривни;

Евро - 32,85-32,90 гривни;

Российский рубль - 0,4619-0,4629 гривни.

Как сообщалось, 12 февраля Национальный банк вышел на межбанк с предложением покупки валюты и пополнил золотовалютные резервы на 49,9 миллиона долларов по средневзвешенному курсу 26,8487 гривни.

Напомним, 12 февраля котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 11:00 установились на уровне 26,79-26,83 гривни за доллар.

Экономическая правда

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