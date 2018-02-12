Гривна на межбанке укрепляется, евро пересекло 33
Понедельник, 12 февраля 2018, 17:12
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12 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,79-26,83 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 17:00 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 26,79-26,83 гривни;
Евро - 32,85-32,90 гривни;
Российский рубль - 0,4619-0,4629 гривни.
Как сообщалось, 12 февраля Национальный банк вышел на межбанк с предложением покупки валюты и пополнил золотовалютные резервы на 49,9 миллиона долларов по средневзвешенному курсу 26,8487 гривни.
Напомним, 12 февраля котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 11:00 установились на уровне 26,79-26,83 гривни за доллар.
Экономическая правда