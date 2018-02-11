Лондон потеряет 350 млрд долларов без торговой сделки с ЕС - The Independent

Экономика Великобритании потеряет 348 миллиардов долларов в течение 15 лет, если выйдет из Евросоюза без торговой сделки с Брюсселем.

Об этом свидетельствуют данные исследования платформы The Best for Britain Group, передает The Independent.

Так, прогнозы основаны на утечках правительственной информации.

Согласно сценарию, если Лондону все же удастся добиться соглашения с Брюсселем о свободной торговле, падение ВВП Соединенного Королевства за 15 лет составит 181 млрд долларов.

Если правительство королевства изменит позицию и сохранит членство Великобритании в таможенном союзе и едином европейском рынке, потери составят около 72 млрд долларов.

Глава The Best for Britain Group Марк Маллок-Браун отметил, что Brexit сильнее всего ударит по сферам здравоохранения, образования и социальных услуг королевства.

Отметим, официальные переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались 19 июня 2017 года в бельгийской столице.

За год до этого на референдуме по данному вопросу в Соединенном Королевстве победу с результатом 51,9% одержали противники евроинтеграции.