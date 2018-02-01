Кабмин усовершенствовал работу "единого окна" на таможне

Кабмин принял решение усовершенствовать механизм "единого окна" на украинских таможнях накануне введения обязательного использования системы с 1 февраля 2018 года.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

"Минфин обнаружил ряд проблемных вопросов, которые могут осложнить процесс таможенного оформления товаров при обязательном применении "единого окна"", - заявили в Минфине.

"Это касается, в частности, отличных от автомобильного видов транспорта (водный, железнодорожный, авиа) и почтовых и международных экспресс-отправлений", – отмечается в сообщении.

Решением Кабмина вводится дифференцированный подход к обязательному применению "единого окна" с учетом особенностей транспортных операций.

В частности, постановление правительства продлена на 1 год возможность добровольного применения системы "единого окна" в случаях перемещения товаров транзитом, вывоза за пределы Украины товаров морским, железнодорожным и авиационным транспортом, а также ввоза товаров в почтовых и международных экспресс-отправлениях.

Кроме того, вводится на 90 дней переходный период в виде добровольного применения системы "единого окна" в каждом новом месте таможенного оформления, в которых начнется применение этой системы.

"Среди нововведений заслуживает внимания также внедрение риск-ориентированного подхода к избранию объектов фитосанитарного контроля деревянного упаковочного материала и паллет", – отмечают в Минфине.

При этом в перечень товаров, не подлежащих санитарно-эпидемиологическому контролю, внесены медицинские изделия (в том числе для диагностики, активные медицинские изделия, которые имплантируют, вспомогательные средства, прошедшие процедуру оценки соответствия требованиям технических регламентов, а также пестициды и агрохимикаты, зарегистрированные в Украине).

Экономическая правда