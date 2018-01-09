Израильская авиакомпания отказалась от лоукост-рейсов в Украину

Израильская авиакомпания El Al объявила об отказе от лоукост-концепции на рейсах Киев - Тель-Авив и по другим направлениям.

Об этом сообщает Avianews.

С 2014 года El Al летает из Тель-Авива по ряду европейский направлений, включая Киев, по лоукост-концепции UP.

Она предусматривает, что самые дешевые билеты эконом-класса включают только перевозку ручной клади.

Перевозка багажа, питание, выбор места, регистрация в аэропорту оплачиваются отдельно. Бизнес-класс на таких рейсах отсутствует.

Теперь компания решила перевести все европейские маршруты на новую модель перевозок.

Новая концепция предусматривает введение трех тарифов эконом-класса Lite, Classic и Flex. Также будет возвращен бизнес-класс на рейсы, которые сейчас не предусматривают его.

Lite предусматривает бесплатную перевозку только ручной клади, бесплатные напитки и питание на борту и возможность накопления миль. За выбор места или перевозку багажа необходимо будет заплатить дополнительно.

Classic, помимо бесплатных опций тарифа Lite, включает бесплатный выбор места, перевозку одного чемодана весом до 23 кг и возможность внесения изменений в билет или его отмены при оплате штрафа.

Flex позволяет дополнительно без штрафов вносить изменения в билет или отменять его для подклассов бронирования Y, S, M.

Напомним, министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян анонсировал появление хороших новостей о Ryanair в контексте захода авиакомпании на украинский рынок.