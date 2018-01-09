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Минфин хочет обязать физлиц с высокими доходами подавать ежегодную декларацию

Вторник, 9 января 2018, 13:40

Министерство финансов предлагает определить физическими лицами с высокими доходами конечных бенефициаров крупных налогоплательщиков.

Законопроект, который определяет критерии для физлиц с высокими доходами и обязывает их подавать ежегодную декларацию об имущественном состоянии и доходах, обнародован на сайте Минфина, передает "Интерфакс-Украина".

Среди других критериев законопроект предлагает отнести к указанной группе налогоплательщиков владельцев 10% и больше уставного (составного) капитала или права голоса приобретенных акций (долей) юрилица-нерезидента, которое задекларировало доход за прошлый налоговый период 10 млн евро и больше.

Также предлагается считать физлицами с высокими доходами тех, чей годовой налогооблагаемый доход за предыдущий налоговый (отчетный) год превышает 50 млн гривен.

Как указывается в сопроводительных документах к законопроекту, по результатам декларационной кампании за 2016 год 63 физлица задекларировали доходы общей суммой более 7,658 млрд гривен, вследствие чего Государственная фискальная служба (ГФС) доначислила 225,2 млн гривен налога на доходы физлиц и 26,6 млн гривен военного сбора.

Кроме того, законопроект предлагает расширить полномочия ГФС получать информацию по обороту средств на банковских счетах таких налогоплательщиков.

Минфин налоги ГФС
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