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Укр / Рус

Официальный курс: гривня потеряла почти 20 копеек

Вторник, 9 января 2018, 09:00
 

Официальный курс гривни к доллару опустился на 19 копеек, Национальный банк установил его на 9 января на уровне 28,20 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 33,97 гривни.

За 10 российских рублей дают 4,8964 гривни.

Напомним, котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 17:00 пятого января составили 28,20-28,23.

Экономическая правда

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