Официальный курс: гривня потеряла почти 20 копеек
Вторник, 9 января 2018, 09:00
powered by lun.ua
Официальный курс гривни к доллару опустился на 19 копеек, Национальный банк установил его на 9 января на уровне 28,20 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 33,97 гривни.
За 10 российских рублей дают 4,8964 гривни.
Напомним, котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 17:00 пятого января составили 28,20-28,23.
Экономическая правда