Официальный курс: гривня потеряла почти 20 копеек

10 технологий 2017 года, которые изменили представление о будущем В конце каждого года ЭП собирает "десятку" самых удивительных и вдохновляющих технических продуктов. Кто удивил в прошлом году?

Один день с "невидимыми дирижерами": репортаж из диспетчерской "Укрэнерго" ЭП провела день с диспетчерами "Укрэнерго", которые отвечают за свет в миллионах домов. Что именно они делают каждый день, и как все устроено по ту сторону розетки. (Укр.)