Все разделы
Укр / Рус

В Китае построили самый длинный морской мост в мире

Понедельник, 8 января 2018, 16:30
 

В 2018 году будет введен в эксплуатацию самый длинный мост в мире через море, который соединяет Гонконг, Макао и Чжухай.

Об этом сообщает ЦТС.

Длина сооружения 55 км, из которых 38 км приходится непосредственно на различные участки мостов. Помимо них имеется подводный тоннель длиной почти 7км и искусственные острова.

 

Протяженность основного моста составляет почти 30 км, для движения автотранспорта здесь предусмотрены по три полосы в каждом направлении.

Строительство велось с 2009 года, при этом учитывались экологические требования, дабы не навредить морской фауне региона. Тоннель и участки с вантовыми мостами были сооружены для того, чтобы обеспечить проход крупнотоннажных морских судов.

 

Возведением моста занималась China Communications Construction Co., строительство обошлось примерно в 11 млрд долларов.

Основные работы были завершены еще в июле 2017 года, и ожидалось, что движение по мосту будет запущено до конца года.

 

Однако все еще продолжается согласование механизмов осуществления пограничного контроля - Гонконг и Макао, хотя и входят в состав КНР, но являются специальными административными единицами.

 

Примечательно, что на сегодняшний день Китай удерживает лидерство по строительству самых длинных в мире мостовых сооружений.

Так, самым протяженным считается Даньян-Куньшаньский виадук в КНР - 165 км, на втором месте - Тяньцзиньский виадук - 113 км.

До введения в эксплуатацию моста Гонконг-Чжухай-Макао самым длинным функционирующим морским мостом остается Циндаосский мост через залив - 42,5 км.

В Европе самым длинным является мост Васко да Гама, построенный через реку Тежу в Лиссабоне (Португалия) - его протяженность составляет 17,2 км, из которых надводная часть - 10 км.

Китай инфрастуктура
powered by lun.ua
Материалы по теме
Китай опровергает информацию о поставках нефти в КНДР 30 декабря 2017, 10:10
Южная Корея задержала китайский танкер, поставлявший бензин в КНДР 29 декабря 2017, 11:55
В Китае планируют сделать официальную систему электронной идентификации на базе мессенджера WeChat 28 декабря 2017, 13:45
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте