Все разделы
Укр / Рус

Львовский аэропорт увеличил пассажиропоток на 46% в 2017

Суббота, 6 января 2018, 14:45

В 2017 году аэропорт Львов добился прироста пассажиропотока на 46,3% по сравнению с январем-декабрем 2016 года.

Об этом говорится на странице аэропорта в Facebook.

Отмечается, что в 2017 году было обслужено 1,080 млн пассажиров.

При этом, в январе-декабре 2017 года на международных рейсах было перевезено 906 тыс. пассажиров (+84%), на внутренних - 174 тыс. пассажиров (+16%).

За год было осуществлено 11 983 рейса, что на 35% больше в сравнении с 2016 годом, когда было принято и отправлено 8 877 рейса. 

Напомним, аэропорт "Киев" увеличил пассажиропоток в два раза.

аэропорт Львов
powered by lun.ua
Материалы по теме
Пассажир Ryanair вышел из самолета через крыло 3 января 2018, 10:50
Аэропорт "Херсон" готовится принимать лоукосты 29 декабря 2017, 14:25
Аэропорт "Полтава" стал международным 20 декабря 2017, 16:53
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте