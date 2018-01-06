Львовский аэропорт увеличил пассажиропоток на 46% в 2017

В 2017 году аэропорт Львов добился прироста пассажиропотока на 46,3% по сравнению с январем-декабрем 2016 года.

Об этом говорится на странице аэропорта в Facebook.

Отмечается, что в 2017 году было обслужено 1,080 млн пассажиров.

При этом, в январе-декабре 2017 года на международных рейсах было перевезено 906 тыс. пассажиров (+84%), на внутренних - 174 тыс. пассажиров (+16%).

За год было осуществлено 11 983 рейса, что на 35% больше в сравнении с 2016 годом, когда было принято и отправлено 8 877 рейса.

Напомним, аэропорт "Киев" увеличил пассажиропоток в два раза.