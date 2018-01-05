Суд вернул Княжицкому 11 миллионов гривен залога за главу ОГХК Журило

Соломенский районный суд Киева 26 декабря снизил сумму залога для исполняющего обязанности главы правления ПАО "Объединенная горно-химическая компания" Руслана Журило с 12 миллионов гривен до 1,2 миллиона гривен.

Об этом говорится в материалах суда.

Адвокат и.о. главы правления ОГКХ Руслана Журила ходатайствовал о снижении суммы залога с 12 миллионов до 128 тысяч гривен.

Он аргументировал это тем, что с момента внесения залога в марте 2017 года Журило выполнял все требования суда.

Адвокат также отметил, что депутат ВР Николай Княжицкий, который внёс залог, не рассчитывал, что досудебное расследование будет продолжаться так долго, и просит о возрате средств.

Суд частично удовлетворил ходатайство адвоката и снизил размер залога с 12 млн гривен до 1,2 млн гривен.

Решение обжалованию не подлежит.

Как известно, НАБУ 25 января 2017 задержало голову ОАО "Объединенная горно-химическая компания" Руслана Журило, который может быть причастен к нанесению ущерба компании на сумму более 300 млн гривен.

28 января ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней с альтернативой внесения залога в размере 100 млн грн.

9 марта Апелляционный суд Киева уменьшил залог задержанному руководителю ОАО "Объединенная горно-химическая компания" Руслану Журило со 100 млн грн до 12 млн грн.

24 марта Журило вышел под залог 12 миллионов гривен.

СМИ сообщали, что за ОГХК стоит экс-нардеп Николай Мартыненко, а Журило был назначен на должность по его протекции. Сам Журило это опровергал.

В ноября 2015 года нардеп Сергей Лещенко обвинил ОГХК в невыгодности продажи продукции австрийской компании Bollwerk Finanzierungs- und Industriemanagement AG.

По его словам, директор и акционер Bollwerk Вольфганг Айбергер является также руководителем компании Steuermann Investitions- und Handelsgesellschaft mbH, по которой Восточный ГОК закупал урановый концентрат в Казахстане. Лещенко утверждает, что Bollwerk является "прокладкой" и связана с Мартыненко.

Последний отрицал это, признавая лишь, что знаком с журила с 2006 или 2007 года, когда он был заместителем директора Восточного ГОКа.

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Экономическая правда