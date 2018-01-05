В Нидерландах криптовалюту "майнили" с помощью человеческого тепла

В Институте старения человека, который находится в Нидерландах, успешно "майнили" криптовалюту с помощью тепла человеческого тела.

Об этом говорится на сайте Института.

К эксперименту присоединились 37 желающих, на которых надели специальные костюмы, соединяющие тело с компьютером. Людям не нужно было ничего делать, кроме как лежать и ждать, пока их тела производят тепло.

По данным исследователей в спокойном состоянии человеческое тело производит около 100Вт лишнего тепла. С помощью термоэлектрических генераторов, костюм превращает разницу между температурой тела и температурой окружающей среды в электричество, которое поступает на компьютер и "майнит" криптовалюту.

Отмечается, что эксперимент длился 212 часов. За это время ученые смогли "намайнить" 16594 монеты эфира, лайткоинив, дэша и других криптовалют.

Количество монет каждой криптовалюты не указана, поэтому посчитать доходность проекта невозможно. Отмечается, что добровольцы получили 80% криптовалют, полученных благодаря их энергии, остальные 20% получил институт.