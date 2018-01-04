Крупнейший портовый оператор мира выходит на украинский рынок

В январе 2018 года компания P&O Maritime, на 100% принадлежащая крупнейшему мировому портовому оператору DP World Group, начала работать в Украине.

Об этом говорится в сообщении компания SD Capital, которая выступила со-инвестором.

Как отмечается, P&O Maritime будет предоставлять буксирные услуги в порту "Южный".

"P&O Maritime приобрела контроль над украинской буксирной компанией LB Shipping. Со-инвестором сделки выступила инвестиционная компания SD Capital (принадлежит Андрею Ставницеру и Филиппу Грушко)", - говорится в сообщении.

Сумма сделки не разглашается.

Договор о приобретении контроля и управления был подписан партнером SD Capital Андреем Ставницером и генеральным директором DP World Group Султаном Ахмедом бин Сулайемом в ноябре 2017 года, после визита президента Петра Порошенко в штаб-квартиру DP World Group в ОЭА.

По словам Ставницера, покупка бизнеса в Украине таким гигантом, как P&O Maritime – крупнейшая exit-сделка в стране за последние несколько лет.

"Это отличное начало года для всего инвестиционного рынка Украины, и рынка private-equity в особенности", – заявил партнер SD Capital.

P&O Maritime – глобальный оператор портовых услуг, созданный в Великобритании в 1834 году.

Компания предоставляет различные портовые сервисы во всем мире, располагает собственным флотом из буксиров, швартовых судов, научно-исследовательских судов, пассажирских и круизных лайнеров. В 2006 году P&O Maritime была приобретена DP World Group.

DP World Group – один из крупнейших портовых операторов мира. Штаб-квартира компании находится в ОАЭ, в порту Джебел-Али (Дубай). Компания оперирует 78 морскими и наземными терминалами в 40 странах мира, а также управляет 50 смежными бизнесами.

Инвестиционная компания SD Capital создана в 2016 году Андреем Ставницером, совладельцем и генеральным директором крупнейшего украинского порта ТИС, и Филиппом Грушко, директором ТИС по развитию бизнеса.

Экономическая правда