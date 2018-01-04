Таможни за год направили на ремонт дорог более 12 миллиардов

На развитие дорожной инфраструктуры по итогам 2017 года было направлено 12,312 млрд гривен.

Об этом сообщает пресс-служба ГФС.

В частности, по результатам прошлого года среди лидеров по перечислению средств на реконструкцию дорог - Одесская таможня ГФС, которая направила 2,35 млрд гривен, Киевская – 1,884 млрд гривен, Львовская – 1,115 млрд гривен, Киевская городская – 1,39 млрд гривен и Донецкая таможня – 1,28 млрд гривен.

"Эксперимент по направлению на развитие дорог средств, поступающих благодаря перевыполнению таможнями ГФС индикативных показателей по обеспечению таможенных платежей в бюджет, продлен и на 2018 год", - напомнили в пресс-службе.

Ранее глава Мининфраструктуры Владимир Омелян сообщил, что с 1 января начинает работу Дорожный фонд, благодаря чему автодорожная отрасль получит государственное финансирование в сумме 33 миллиарда гривен.

"Впервые автодорожная отрасль получит гарантированное государством финансирование. В этом году - это почти 33 млрд грн, плюс отдельное дополнительное финансирование ряда ключевых магистралей - более 14 млрд грн", - сообщил он.

Экономическая правда