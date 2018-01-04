НБУ должен перечислить в бюджет более 50 миллиардов

Национальный банк в 2018 году должен перечислить в государственный бюджет 50,5 млрд гривен своей прибыли за прошлый год.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в законе "О государственном бюджете на 2018 год".

Согласно документу, средства будут перечислены после утверждения внешним аудитом и советом НБУ годовой отчетности, в соответствии с согласованным с Министерством финансов графиком.

В проекте госбюджета, который был принят в первом чтении, было предусмотрено перечисление Нацбанком 47,8 млрд гривен прибыли, тогда как ко второму чтению сумма увеличилась до 49,5 млрд гривен.

В апреле Совет НБУ согласовал сумму части прогнозируемой прибыли к распределению за 2017, которая будет подлежать перечислению в госбюджет 2018 года, она составляет 47,8 млрд гривен.

В комментарии агентству "Украинские новости", НБУ сообщал, что не согласовывал с Кабмином увеличение перечисления прибыли.

Как сообщалось, в 2017 году НБУ перечислил 44,4 млрд гривен прибыли.