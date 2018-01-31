Коломойский подписал "мировое соглашение" с государственной нефтекомпанией

Компании Укртранснафта и Укртатнафта заключили мировое соглашение по трехлетнему спору относительно стоимости хранения и условий возврата технологической нефти, которая находится на Кременчугском НПЗ с весны 2014 году.

Об этом сообщается в мировом соглашении, которое обнародовано Хозяйственным судом Киева.

Согласно достигнутому соглашению, нефть будет возвращена госкомпании до 31 марта. Стоимость хранения нефти за весь период с апреля 2014 года по декабрь 2017 года снижена с требуемых Кременчугским НПЗ 9,6 грн/т в сутки - до 2,57 грн/т в сутки (без НДС).

Следовательно, размер требуемой заводом компенсации за ее хранение снижен с 2,1 млрд грн - до 712,6 млн грн.

При этом, мировое соглашение предусматривает зачисление встречных требований Укртранснафты к заводу на сумму 193,6 млн грн. Речь идет о 54,9 млн грн долга по эмитированным еще в феврале 2002 году векселям и 138,7 млн грн долга и пени за казахстанскую нефть от 2013 г.

Таким образом, обязательства Укртранснафты по оплате за хранение нефти снижены до 519 млн грн. Эту сумму госкомпания должна перечислить Кременчугскому НПЗ до 31 марта 2018 г., но только по факту возврата нефти.

Сама процедура возврата предусматривает револьверную оплату за каждую отгруженную партию. Ожидается, что возврат нефти будет осуществляется партиями по 10 тыс. т.

Всего возврату подлежит 140,2 тыс. т нефти, которые на сегодняшний день остаются на НПЗ. Остальной объем был продан госкомпанией на биржевых торгах во второй половине 2017 г. Основным покупателем нефти была Укртатнафта, часть объема купила и государственная Укргазвыдобування.

Напомним, что в мае 2014 года "Укртранснафта", которой тогда руководил менеджер Игоря Коломойского Александр Лазорко, по своей инициативе выкачала из магистральных нефтепроводов 675 тысяч тонн технологической нефти.

В 2014 году руководство "Укртранснафты" заключило со структурами Коломойского договора о безвозмездном хранении технической нефти сроком на год, однако вскоре было подписано дополнение к соглашению, которое сократило этот срок до 90 дней.

На трех НПЗ - Кременчугском, Надворнянском и Дрогобычском - хранилось 380 тысяч тонн государственной нефти.

СМИ сообщали, что за указанную нефть Украина ежедневно должна платить Коломойскому 2,5 млн гривен.

Лазорко был отстранен наблюдательным советом "Укртранснафты" 19 марта 2015 года. На его место назначили Юрия Мирошника. Министр энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин инициировал увольнение Лазорко за растраты при хранении технологической нефти на мощностях группы "Приват".

Экономическая правда