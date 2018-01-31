Нацбанк забрал валютные лицензии сразу у трех компаний
Среда, 31 января 2018, 18:25
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Национальный банк аннулировал генеральные лицензии на осуществление валютных операций "Первой фондовой брокерской компании", фондовой биржи "Универсальная" и "Таргет Трейд".
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Первая фондовая брокерская компания обратилась к регулятору для отзыва генеральной лицензии на осуществление валютных операций по собственной инициативе.
Лицензии, выданные фондовой бирже Универсальной и Таргет Трейд на осуществление профессиональной деятельности на фондовом рынке, аннулировала Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку.
Напомним, Национальный банк отозвал генеральную лицензию на осуществление валютных операций у ООО "Финансовая компания Абсолют Финанс".
Экономическая правда