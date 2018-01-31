Госгеокадастр передаст землю в собственность громад

Кабинет министров утвердил постановление о передаче земли в собственность объединенных громад за пределами населенных пунктов.

Соответствующий документ правительство одобрило на заседании в среду, передает "Интерфакс-Украина".

"Инвентаризация земель государственной собственности, которые подлежат передаче объединенным территориальным громадам (ОТГ), начнется уже завтра и продлится до конца года", - уточнил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Максим Мартынюк в ходе заседания.

По его словам, речь идет о 760 тыс. гектаров.

"Мы даже будем готовы 50% стоимости (инвентаризации - ред.) этих земель покрыть, однако, я думаю, ОТГ могут это и сами сделать", - уточнил премьер-министр Владимир Гройсман.

Как сообщалось, В.Гройсман анонсировал поручение Госгеокадастру отвести и передать земли за границами населенных пунктов, в управление ОТГ.

"Объединенные территориальные громады управляют своей территорией только в пределах населенных пунктов. За их пределами землей, которая в принципе должна принадлежать громадам, управляет государство. Главы объединенных громад поднимают вопрос о том, чтобы полностью передать землю в управление этих громад", - пояснил премьер-министр.

Он напомнил, что в парламенте ведутся дискуссии по этому поводу, однако окончательного решения народные депутаты не нашли. В то же время правительство приняло решение разрешить вопрос путем принятия распоряжения Кабмина.