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Эстония ожидает, что Украина в ближайшее время исключит ее из списка офшоров

Вторник, 30 января 2018, 16:00

Минфин Эстонии сотрудничает с Киевом, чтобы в ближайшее время исправить ошибку, по которой Эстонию внесли в перечень подозрительных для ведения бизнеса государств.

Об этом заявил вице-канцлер Минфина Эстонии Дмитрий Егоров, сообщает портал ERR.

По его словам Минфин Эстонии готовит объяснения в ответ на отдельные моменты, которые вызвали озабоченность украинской стороны.

"Сейчас есть понимание отдельных ситуаций и аспектов, которые их ввели в заблуждение, мы срочно готовим письменное объяснение и предоставим им мотивированное основание для исключения Эстонии из списка", - сказал Егоров.

"Мы уверены, что мы находимся в этом списке по недоразумению. Надеюсь, что эта проблема решится в ближайшее время", - добавил он.

По его словам, данная проблема не требует специального визита в Украину.

Напомним, 27 декабря 2017 года украинское правительство одобрило решение о включении в список оффшорных зон 22 новых стран, среди которых были Эстония и Латвия.

Как сообщалось, Министерство иностранных дел Латвии вручило временному поверенному в делах Украины Алисе Подоляк официальную ноту через внесение балтийской страны в список офшорных зон.

Европейская правда

оффшоры Эстония
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