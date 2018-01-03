Альфа-банк отказывается обслуживать российскую "оборонку" из-за санкций - росСМИ

Альфа-банк уведомил российские оборонные предприятия о намерении прекратить их обслуживание из-за санкций.

Об этом сообщает РБК.

Как рассказал радиостанции "Эхо Москвы" первый заместитель председателя совета директоров Альфа-банка Олег Сысуев, финансовая организация уведомила предприятия российского оборонного комплекса о том, что не будет их обслуживать из-за западных санкций.

Сысуев уточнил, что банк не собирается кардинально порвать отношения с предприятиями оборонного комплекса.

"Мы стараемся максимально сократить риски", — объяснил он.

29 декабря Forbes опубликовал интервью с основателем "Альфа-Групп" Михаилом Фридманом. В нем бизнесмен сообщил, что на состояние российских банков влияют западные санкции.

"Альфа-банк, например, обслуживал большое количество оборонных предприятий. Теперь это запрещено санкциями", — сказал он тогда.

При этом Фридман уточнил, что оборонные предприятия в основном финансировались государством.

"Проблем, связанных с санкциями, у нас в банке я не припомню", — сказал он.

В январе 2015 года Альфа-банк заявил о закрытии своего представительства в Нью-Йорке из-за введенных против России санкций. Объяснялось это запретом американским компаниям инвестировать в российские акции.

"В случае изменения ситуации мы всегда можем восстановить свое присутствие на американском континенте. Для этого не требуется долгого оформления лицензий", — заявил тогда представитель Альфа-банка Леонид Игнат.

Как сообщалось, российское правительство думает о создании нового государственного банка для финансирования расходов на оборону.

Ранее СМИ писали, что усиление санкций США против России может заставить иностранных инвесторов отказаться от российских бондов, что потенциально может вызвать новый обвал рубля в 2018 году.