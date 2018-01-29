Иван Свитек возглавит Укрсоцбанк

Член правления Альфа-Банка Иван Свитек с 1 февраля возглавит Укрсоцбанк.

Об этом генеральный менеджер украинского Альфа-Банка Иван Свитек сообщил в интервью FinClub.

"Сейчас я являюсь членом правления Альфа-Банка Украина и генеральным менеджером банковских активов ABH Holdings S.A. в Украине. Но уже 1 февраля я буду назначен на должность председателя правления Укрсоцбанка. При этом за мной сохранится функция стратегического управления двумя банками группы", – заявил Иван Свитек.



С переходом на пост председателя правления Укрсоцбанка Иван Свитек сохранит за собой функцию стратегического управления банковскими активами ABH Holdings S.A. в Украине, которую он осуществлял с апреля 2017 года.



По словам Свитека, одна из ключевых его задач в Укрсоцбанке – интеграция двух банков.



"Я сюда пришел построить лучший банк в стране, который на своем примере покажет другой уровень бизнеса в Украине. Это очень ответственная роль, и работа вовсе не на полгода", – сообщил он.



Иван Свитек с 1998 по 2008 годы работал в финансовых подразделениях корпорации General Electric в Чехии, Ирландии и Бразилии. С 2008 по 2015 годы он занимал должности управляющего директора и председателя правления банка Home Credit в России, который входит в международный холдинг Home Credit B.V. со штаб-квартирой в Амстердаме (Нидерланды).



С февраля 2017 года по январь 2018 года Иван Свитек занимал должности генерального менеджера и члена правления Альфа-Банка Украина.



Должность главы Укрсоцбанка стала вакантной после ухода Тамары Савощенко.

Напомним, в конце октября 2016 года холдинговая компания ABH Holdings SA, владеющая "Альфа-Банком", и UniCredit Group объявили о завершении сделки по передаче 99,9% "Укрсоцбанка", актива UCG в Украине, в обмен на миноритарную долю владения в ABHH в размере 9 9%.

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