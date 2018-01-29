Наиболее коррумпированными государственными органами являются суды - исследование

Представители международных компаний в Украине считают коррупцию распространенным явлением, а Антикоррупционный суд - ключевым шагом к решению этой проблемы.

Об этом говорится в опросе по восприятию уровня коррупции в Украине Американской торговой палаты.

По результатам опроса, 36% респондентов считают, что уровень коррупции снизился за последний год (в 2016 году таких было 47%).

Национальное антикоррупционное бюро Украины, по мнению большинства опрошенных, является антикоррупционным чемпионом в 2017 году. Половина респондентов считает запуск электронных деклараций наибольшим успехом в антикоррупционной борьбе за последний год.

76% представителей бизнес-сообщества не считают необходимым прибегать к коррупции, чтобы иметь больше шансов на успех в Украине.

Также представителям бизнеса было предложено выбрать, что по их мнению является ключевым шагом, который Украина должна сделать для достижения прогресса в борьбе с коррупцией. Более половины респондентов таким шагом выбрали создание Антикоррупционного суда.

По результатам исследования, 71% респондентов считают, что наиболее коррумпированными государственными органами являются суды, 54% считают, что это налоговые и таможенные органы, 34% - что это местные органы власти.

"Коррупция остается проблемой для представителей бизнеса в Украине. 89% опрошенных считают, что борьба с коррупцией является первоочередной для улучшения бизнес-климата в Украине. 76% представителей бизнес-сообщества Украины не считают необходимым прибегать к коррупции, чтобы добиться успеха ", - прокомментировал президент Американской торговой палаты в Украине Андрей Гундер.

"Вместе с тем, 91% респондентов отметили, что сталкивались с коррупцией при ведении бизнеса в Украине, это на 10% больше чем в прошлом году. Борьба с коррупцией и создание Антикоррупционного суда должны стать приоритетом на 2018 год, ведь по мнению бизнес-сообщества, искоренение коррупции является ключом к экономическому росту и привлечения прямых иностранных инвестиций ", - добавил он.

Результаты опроса за последние 4 года показывают, что в 2017 году 96% респондентов ответили, что коррупция является широко распространенным явлением в Украине. Для сравнения, этот показатель в 2016 году составил 97%, в 2015 году он составлял 98%, а в 2014 - 99%.

Результаты исследования базируются на оценке восприятия ситуации международной бизнес-сообществом, работающим в Украине сегодня.

В этом году в опросе приняли участие 184 респондентов, из которых 80% являются представителями международных компаний. По сравнению с 2016 годом, количество желающих принять участие в опрос увеличилась на 50%.

Напомним, президент Петр Порошенко заявил, что Украина работает вместе с международными партнерами над законопроектом об Антикоррупционном суде.

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Экономическая правда