В австралийском аэропорту позволили расчитываться криптовалютой

Аэропорт Брисбена в Австралии, один из крупнейших в мире, заявил о введении системы оплаты криптовалютой.

Об этом сообщает "Новое время" со ссылкой на пресс-релиз аэропорта.

Пассажиры смогут расплачиваться в аэропорту такими цифровыми валютами, как Bitcoin, Dash, Ethereum и другие.

Криптовалюту будут принимать в нескольких магазинах, а затем и во всех терминалах аэропорта.

В заявлении аэропорта Брисбена отмечается, что такой способ оплаты позволяет сохранить анонимность и обойтись без посредников, благодаря чему возможна низкая комиссия и более выгодный обменный курс.

Напомним, после падения биткоина, инвесторы переходят с "электронного золота" на обычное.