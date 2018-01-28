В австралийском аэропорту позволили расчитываться криптовалютой
Воскресенье, 28 января 2018, 18:31
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Аэропорт Брисбена в Австралии, один из крупнейших в мире, заявил о введении системы оплаты криптовалютой.
Об этом сообщает "Новое время" со ссылкой на пресс-релиз аэропорта.
Пассажиры смогут расплачиваться в аэропорту такими цифровыми валютами, как Bitcoin, Dash, Ethereum и другие.
Криптовалюту будут принимать в нескольких магазинах, а затем и во всех терминалах аэропорта.
В заявлении аэропорта Брисбена отмечается, что такой способ оплаты позволяет сохранить анонимность и обойтись без посредников, благодаря чему возможна низкая комиссия и более выгодный обменный курс.
Напомним, после падения биткоина, инвесторы переходят с "электронного золота" на обычное.