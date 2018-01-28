"Ощадбанк" заказал режиссеру "Интера" видеоролик за 1,5 миллиона

"Ощадбанк" в августе 2017 года заключил соглашение с ООО "Ноу Старз" об услугах по производству видеопродукции на 1,54 млн гривен.

Отчет о закупке был обнародован в "Прозорро" 6 декабря, пишут "Наши деньги".

В августе 2017 года должны были создать один видеоролик неизвестного содержания и хронометража. Отчет о заключении договора не содержит детального описания, а договор заказчик не обнародовал.

Столичной компанией "Ноу Старз" владеют житомирец Иван Крутоус и запорожец Евгений Гожейший.

Последний в 2014 году был известен как главный сценарист промо-отдела телеканала "Интер", а в прошлом году - как режиссер шоу "Касается каждого" на том же канале.

Ранее, в мае "Ощадбанк" заказывал этой фирме производство и пост-производство видеороликов на сумму 918 тыс гривен.