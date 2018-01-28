Все разделы
Укр / Рус

Украинцы почти половину ж/д билетов купили через интернет

Воскресенье, 28 января 2018, 16:28

В 2017 году через электронные сервисы пассажиры приобрели 41% железнодорожных билетов от общих продаж.

Об этом сообщил на своей странице в Twitter и. о. председателя правления ПАО "Укрзализныця" Евгений Кравцов.

"Всего в прошлом году через электронные каналы было реализовано почти 22 млн билетов, тогда как за 2016 год – 16,7 млн (34% от общих продаж)", - сообщил он.

Как известно, с 16 января в международных кассах "Укрзализныци" разрешили платить карточкой.

18 января на сайте "Укрзализныци" заработала функция приобретения билетов с пересадками.

Напомним, "Укрзализныця" планирует повысить стоимость пассажирских перевозок более чем на 20% в 2018 году.

Экономическая правда

Укрзализныця
powered by lun.ua
Материалы по теме
Укрзализныця в 2018 году планирует два раза поднять цену на билеты 25 января 2018, 16:20
УЗ объявила тендер на страхование пассажиров 24 января 2018, 15:50
Суд запретил "Укрзализныце" требовать от "Трейд Коммодити" поставки топлива 24 января 2018, 10:39
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте