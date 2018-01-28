Украинцы почти половину ж/д билетов купили через интернет
Воскресенье, 28 января 2018, 16:28
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В 2017 году через электронные сервисы пассажиры приобрели 41% железнодорожных билетов от общих продаж.
Об этом сообщил на своей странице в Twitter и. о. председателя правления ПАО "Укрзализныця" Евгений Кравцов.
"Всего в прошлом году через электронные каналы было реализовано почти 22 млн билетов, тогда как за 2016 год – 16,7 млн (34% от общих продаж)", - сообщил он.
Как известно, с 16 января в международных кассах "Укрзализныци" разрешили платить карточкой.
18 января на сайте "Укрзализныци" заработала функция приобретения билетов с пересадками.
Напомним, "Укрзализныця" планирует повысить стоимость пассажирских перевозок более чем на 20% в 2018 году.
Экономическая правда