Украинцы почти половину ж/д билетов купили через интернет

В 2017 году через электронные сервисы пассажиры приобрели 41% железнодорожных билетов от общих продаж.

Об этом сообщил на своей странице в Twitter и. о. председателя правления ПАО "Укрзализныця" Евгений Кравцов.

"Всего в прошлом году через электронные каналы было реализовано почти 22 млн билетов, тогда как за 2016 год – 16,7 млн (34% от общих продаж)", - сообщил он.

Как известно, с 16 января в международных кассах "Укрзализныци" разрешили платить карточкой.

18 января на сайте "Укрзализныци" заработала функция приобретения билетов с пересадками.

Напомним, "Укрзализныця" планирует повысить стоимость пассажирских перевозок более чем на 20% в 2018 году.

Экономическая правда