Нацбанк упростил продажу валюты для бизнеса

Национальный банк Украины упростил условия продажи иностранной валюты клиентами банков на межбанковском валютном рынке.

Соответствующие изменения утверждены постановлением НБУ №7 от 25 января.

Во-первых, определено право клиента подавать заявление о продаже иностранной валюты в любой уполномоченный банк по собственному выбору.

Во-вторых, Национальный банк уточнил сроки продажи банком иностранной валюты клиентов.

"По-прежнему, уполномоченный банк должен по поручению клиента осуществлять продажу его собственных средств в иностранной валюте не позже, чем за 5 рабочих дней, начиная со дня списания этих средств с текущего счета клиента, открытого в этом банке", - сообщает регулятор.

"Нацбанк уточнил, что в случае, если средства для продажи перечисляются клиентом с другого уполномоченного банка, продажа этой валюты осуществляется в 5-дневный срок со дня зачисления средств на корреспондентский счет уполномоченного банка", - говорится в сообщении.

В НБУ отмечают, что благодаря изменениям бизнес получит более широкие возможности для выбора оптимального курса продажи валюты.

Кроме того, отмечает регулятор, указанные изменения создадут надлежащие условия для развития экономической конкуренции на межбанке.

"Эти шаги не будут иметь существенного влияния на состояние валютного рынка", - уверены в НБУ.

Изменения вступают в силу 27 января.

Экономическая правда