Гривна на межбанке продолжает укрепляться
26 января котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 10:00 установились на уровне 28,67-28,70 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 11:00 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 28,55-28,58 гривни;
Евро - 35,58-35,61 гривни;
Российский рубль - 0,5110-0,5118 гривни.
Курс доллара США к евро, поднявшийся накануне на заявлениях американского президента Дональда Трампа, перешел к снижению на торгах в пятницу.
Пара евро/доллар торгуется на уровне 1,2423 доллара по сравнению с 1,2396 доллара на закрытие предыдущей сессии. В четверг доллар подорожал на 0,1% относительно европейской валюты.
Трамп заявил в четверг, что рассчитывает на рост курса доллара США.
"Доллар будет становиться сильнее и сильнее, и в итоге я хочу видеть сильный доллар", - сказал он в Давосе в интервью CNBS.
Напомним, Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 12 копеек, установив его на 26 января на уровне 28,74 гривни.
Экономическая правда