Межбанк закрылся укреплением гривни

25 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,67-28,7 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 17:00 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 28,67-28,7 гривни;

Евро - 35,8-35,83 гривни;

Российский рубль - 0,5133-0,5142 гривни.

Напомним, 25 января котировки гривни к доллару на мижбанкe состоянию на 10:00 установились на уровне 28,79-28,82 гривни за доллар.

Экономическая правда