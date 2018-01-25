Межбанк закрылся укреплением гривни
Четверг, 25 января 2018, 19:11
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25 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,67-28,7 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 17:00 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 28,67-28,7 гривни;
Евро - 35,8-35,83 гривни;
Российский рубль - 0,5133-0,5142 гривни.
Напомним, 25 января котировки гривни к доллару на мижбанкe состоянию на 10:00 установились на уровне 28,79-28,82 гривни за доллар.
Экономическая правда