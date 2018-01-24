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В Приватбанке грядут сокращения

Среда, 24 января 2018, 20:05

В ходе реформирования структуры Приватбанка планируется сократить его сеть.

Об этом в интервью FinClub сообщил глава набсовета банка Энгин Акчакоча.

"Сеть и штат будут меньше, чем сегодня. Клиентов будет больше, чем сегодня. Доходность станет намного выше", – рассказал Акчакоча.

В начале 2017 года у Приватбанка было 30 филиалов и 2445 отделений в Украине, говорится в его годовом отчете.

В течение минувшего года, согласно данным НБУ, количество структурных подразделений Приватбанка выросло с 2240 до 2243 шт.

Ранее Акчакоча заявил, что выполнение пятилетней стратегии развития Приватбанка завершится его приватизацией в 2021 году.

Приватбанк
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