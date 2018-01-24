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"Нафтогаз" просит ГПУ открыть дело против советника Насалика

Среда, 24 января 2018, 19:14 — Дмитрий Рясной

Игорь Бурак, занимающий должность внештатного советника главы Минэнерго Игоря Насалыка, мог быть причастен к переписыванию документации конкурсных торгов  (ДКТ) "Укртрансгаза" под конкретных участников.

Об этом говорится в подписанном главой Нафтогаза Андреем Коболевым  уведомлении о совершении преступления, направленном Генпрокурору Юрию Луценко.

Копия документа есть в распоряжении ЭП.

"Укртрансгазом" проведено служебное расследование о наличии/отсутствии в действиях должностных лиц компании признаков нарушения предписаний внутренних нормативных актов по результатам закупки услуг по внутритрубному диагностированию магистральных газопроводов", - говорится в письме.

"По результатам расследования решено обратиться в правоохранительные органы для принятия мер реагирования в связи с тем, что Игорь Бурак, Богдан Максимчук и Олег Андреев своими действиями или бездеятельностью создали условия для возможности допуска к участию в торгах компаний без наличия опыта работ в такой сфере", - говорится в обращении.

 
 
 

На момент проведения упомянутого служебного расследования Бурак занимал должность вице-президента "Укртрансгаза", Максимчук – кресло директора департамента транспортировки газа УТГ, а Андреев являлся его заместителем.

По данным ЭП, недавно ГПУ внесла ведомости об уголовном правонарушении в Единый реестр досудебных расследований.

Дмитрий Рясной, ЭП

Коболев Нафтогаз
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Экономическая правда
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