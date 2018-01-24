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Минфин перейдет на трехгодичные бюджеты

Среда, 24 января 2018, 14:30

Министерство финансов планирует перейти на трёхгодичное финансовое планирование.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

По словам заместителя министра финансов Юрия Буцы проведение значительных выплат с Единого казначейского счета в конце года связано прежде всего с неритмичным расходованием средств в течение года распорядителями бюджетных средств.

С точки зрения замминистра, эту проблему поможет решить трёхгодичное финансовое планирование.

По словам Буцы, изменения в законодательство будут приняты уже в первой половине 2018 года.

Экономическая правда

Минфин бюджет
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