ProZorro защитили от мошенников

Президент Петр Порошенко подписал закон о внесении изменений в Закон Украины "О публичных закупках" и некоторые другие законы по осуществлению мониторинга закупок.

Об этом сообщила пресс-служба Администрации президента.

Закон позволяет органам государственного контроля осуществлять эффективный мониторинг закупок с целью предотвращения нарушений в этой сфере и соблюдения заказчиками законодательства на всех стадиях закупки.

Сообщается, что закон будет способствовать предотвращению потерь публичных денежных средств путем усиления контроля за публичными закупками, а также создает условия для преодоления коррупции в этой сфере.

Глава государства подчеркнул, что платформа ProZorro уже оздоровила сектор государственных закупок, сэкономив десятки миллиардов бюджетных средств.

Президент отметил, что подписанные им изменения в закон о государственных закупках вводят автоматический риск-менеджмент в закупках.

"В онлайне будет работать система риск-индикаторов, которая будет сигнализировать контролирующему органу о том, что с этим участником что-то не так. Это нововведение адресовано, в первую очередь тем, кто научился или учится обманывать ProZorro. Алгоритмы будут подсказывать, куда именно смотреть, как на максимально ранних стадиях вычислить тех, кто хочет обойти систему", - подчеркнул Порошенко.

Как сообщалось, Верховная Рада 21 декабря 2017 года приняла Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О государственных закупках" и некоторые другие законы Украины относительно осуществления мониторинга закупок", который позволяет Государственной аудиторской службе проводить мониторинг электронных тендеров в системе ProZorro.

Согласно закону, решение Госаудитслужбы о начале мониторинга будет публиковаться в системе ProZorro в течение двух дней с момента его принятия.

Срок проведения мониторинга не будет превышать 15 рабочих дней.

Во время мониторинга специалисты ГАСУ могут общаться с заказчиком через ProZorro и просить дать объяснения относительно предмета расследования.

Заказчик будет иметь три рабочих дня для предоставления ответа. Он также сможет по собственной инициативе предоставлять объяснения, даже без запроса от ГАСУ.

Весь диалог будет в открытом доступе в системе ProZorro на карточке тендера. Там же будут публиковаться заключения мониторинга в течение трех рабочих дней с момента их составления.

В заключении обязательно будет содержаться описание нарушения и обязательства по устранению этого нарушения.

У заказчика есть три рабочих дня с момента обнародования заключения, чтобы один раз обратиться в ГАСУ за дополнительными разъяснениями.

Также у заказчика есть пять рабочих дней со дня опубликования заключения для загрузки в систему информации об устранении нарушения или об аргументированном несогласии с результатами мониторинга.

Экономия бюджетных средств благодаря использованию системы электронных государственных закупок ProZorro, распространившихся на всех госзаказчиков с 1 августа 2016 года, по состоянию на 23 октября составила 32,73 млрд грн.

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Экономическая правда