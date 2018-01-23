Бывший "Укроборонпромовец" зарабатывает на Николаевском порту - СМИ

Фирмы бизнесмена Леонида Крючкова, брата скандального Дмитрия Крючкова, зарабатывают на коммерческих услугах в одном из крупнейших украинских портов.

Об этом говорится в расследовании Радио Свобода.

Частные фирмы зарабатывают в Николаевском порту предоставлением коммерческих услуг - это проведение судов и буксировка, швартовка, перевозки грузов в порту.

Сам Николаевский морской торговый порт входит в тройку крупнейших украинских портов по объемам переработки грузов. Его основная специализация - перевозка сыпучих товаров, таких как зерно, руда и уголь.

При Ющенко и Януковиче Николаевский морской торговый порт контролировал Василий Капацына. Некоторые агентские фирмы, портовый оператор и строительная компания, которые зарабатывали в государственном порту, были оформлены на родственников Кацапыны.

Еще несколько фирм косвенно выводили на Капацына через знакомых по бизнесу его семьи. Например, буксирная компания "Маркони", которая в 2015 году получила чистой прибыли около 50 млн грн и еще около 40 млн грн - в 2016-м.

Еще одна фирма - "Сисайд терминал", которая получила в пользование железнодорожные пути и перевозит грузы по территории Николаевского порта. В 2015 году она получила около 16 млн грн чистой прибыли, в 2016-м - около 28 млн грн.

Капацына и его окружение начали терять позиции в Николаевском порту, и началось это примерно в тот период, когда порт возглавил Виктор Козонак, который до этого работал на предприятиях "Укроборонпрома".

Весной 2017 года диспетчеры порта перестали допускать к работе буксиры фирмы "Маркони", которая работала на Капацыну.

Что касается фирмы "Сисайд Терминал", то, по данным судебного реестра, Генпрокуратура подозревает бывшее руководство порта в незаконной передаче ей в пользование портовых железнодорожных путей.

Работа нового руководства порта вызвала митинги и протесты в Николаеве весной 2017 года. Градус конфликта немного снизил министр инфраструктуры Владимир Омелян, уволив с должности директора порта Козонака.

Уже после конфликта в двух упомянутых компаниях изменилась структура собственности.

В частности, по 50% в фирмах "Маркони" и "Сисайд Терминал" в сентябре прямо или косвенно отошли британской компании Gironet Trade. В декабря 2017 года компанию в реестре напрямую заменил киевский бизнесмен Леонид Крючков.

Леонид Крючков - бывший заместитель директора фирмы "Укринмаш", входящую в "Укроборонпром".

Подписантом компании "Сисайд Терминал" стал Владислав Лисица - в 2015-м он возглавлял Киевский бронетанковый завод, который тоже входит в концерн "Укроборонпром".

Заинтересованность Леонида Крючкова в бизнесе в госпортах Украины журналисты обнаружили ранее. Компания "Портосервис-Украина", которая начала зарабатывать на предоставлении услуг швартовки судов, имеет отношение к Крючкову. Он это не опровергал.

Но то, что Крючков не стал признавать, то это возможная роль в его швартовочном бизнесе другого влиятельного человека - Игоря Купранца.

Игорь Купранец - заместитель председателя Национальной полиции Украины. На компанию, которая косвенно с ним связана, было переведено часть средств фирмы "Портосервис-Николаев".

Леонид Крючков - это младший брат народного депутата 5-го созыва Дмитрия Крючкова.

Национальное антикоррупционное бюро подозревало Дмитрия Крючкова в возможном хищении средств "Запорожьеоблэнерго", но дело пока так и не дошло до суда. Дмитрий Крючков является владельцем скандальной фирмы "Энергомережа".

"Энергомережа" получила известность на рынке в 2014 году, когда проводила агрессивную дисконтную скупку кредиторских обязательств промышленных предприятий перед местными энергодистрибуционными компаниями.

За полтора года работы "Энергомережа" вывела из "Запорожье-", "Харьков-" и "Черкассыоблэнерго" до 2 млрд грн.

Напомним, находящийся в розыске Интерпола Крючков заявил о планах компании "Энергомережа" участвовать в приватизации государственного ПАО "Центрэнерго".

Ранее ЭП писала, что скандальная "Энергомережа" планирует самоликвидироваться, что приведет к списанию 2 млрд гривен, которые были незаконно выведены из государственных облэнерго в пользу компании.

Председатель Национальной комиссии по регулированию энергетики Дмитрий Вовк отмечал, что к Крючковым благосклонно относился близкий друг президента Игорь Кононенко.