Стало известно, кто больше всего заработал через ProZorro в 2017

Фармацевтический дистрибьютор ООО "БАДМ-Б" по итогам 2017 года стал лидером по количеству выигранных тендеров в системе электронных закупок ProZorro.

Об этом сообщает delo.ua.

Согласно данным, в прошлом году компания победила почти в 3 тыс тендеров и заработала 533 млн гривен.

Второе и третье место соответственно заняли ООО "Украинская бумага", которое выиграло 2,6 тыс. тендеров (277 млн гривен) и ООО "Альянс Эволюшн" — 2,2 тыс. тендеров (505 млн гривен). В пятерку лидеров по количеству выигранных тендеров также вошли ООО "Эпицентр К" (1,6 тыс. тендеров на 144 млн гривен) и ООО "Медицинский центр "М.Т.К." (1,4 тыс. тендеров на 269 млн гривен).

По сумме выигранных тендеров рейтинг возглавил "Нафтогаз". В 2017 году компания закрыла 18 тендеров на общую сумму в 25,3 млрд гривен.

Компания ООО "Автомагистраль-Юг" заключила 92 тендера на 11,2 млрд гривен. Тройку лидеров замыкает ООО "Онур Конструкцион Интернешнл" — 5,4 млрд гривен (112 тендеров). На пятом и четвертом месте ООО "Интерпайп Украина" — 3,96 млрд гривен (72 тендера) и ООО "ПБС" — 3,84 млрд гривен (40 тендеров).

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