Киевский метрополитен проведет тендер на строительство метро на Виноградарь

Коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" объявило тендер на строительство участка Сырецко-Печерской линии метро от станции "Сырец" на жилой массив Виноградарь.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на объявление в системе Prozorro.

Планируется построить участок с электродепо в Подольском районе (от станции "Сырец" до станции "Проспект Правды" с двумя станциями ("Мостицкая", "Проспект Правды") и участком вилочного ответвления в сторону станции "Виноградарь" (первая очередь строительства).

Документы на участие в тендере принимаются до 19 февраля 2018 года. Начало аукциона – в 13:16 7 марта.

Сумма тендерного обеспечения, как и минимальный шаг цены, составляет 31,6 млн гривен. В планах – выполнить работы за полтора года.

Напомним, за 2017 год Киевский метрополитен перевез 498,4 миллиона пассажиров, что на 2,8% больше чем годом ранее.