Фонд гарантирования продал активы банков-банкротов на 215 миллионов

Фонд гарантирования вкладов физических лиц на прошлой неделе продал активы неплатежеспособных банков на общую сумму 214,93 миллиона гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

Отмечается, что 144,49 млн гривен Фонд получил от продажи прав требования по кредитам и 70,44 млн гривень – от реализации недвижимости и основных средств банков.

В сумме, Фонд продал на аукционе активы, права требования и недвижимость: АО "Банк "Финансы и Кредит" на 70,46 млн гривен; ПАО КБ "Хрещатик" на 41,46 млн гривен; АО "Дельта Банк" на 27,44 млн гривен; ПАО "ВБР" на 21,26 млн гривен; ПУАО "Фидобанк" на 18,24 млн гривен; ПАО "Банк "Форум" на 9,81 млн гривен; ПАО "Энергобанк" на 5,84 млн грн; ПАО "ВиЭйБи Банк" на 5,37 млн гривен; ПАО "Старокиевский банк" на 3,64 млн гривен; ПАО "КБ "Инвестбанк" на 3,49 млн гривен.

Напомним, на прошлой неделе Фонд гарантирования вкладов физических лиц с начала года продал активы 30 неплатежеспособных банков на общую сумму 332,93 миллиона гривен.