Мировая экономика будет расти быстрее, чем украинская – МВФ

Международный валютный фонд повысил ожидаемый рост мирового ВВП в 2018 году на на 0,2 процентных пункта до 3,9%, в то время как прогноз роста украинской экономики составляет 3%.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

По итогам 2017 года рост мирового ВВП, по оценке фонда, составил 3,7%. В 2019 году фонд ждет такого же роста, оценка также повышена на 0,2 п.п.

По странам с формирующимся рынком и развивающимся странам прогноз остался прежним - 4,9% (в 2018 году) и 5% (в 2019) соответственно. Оценка роста экономики Индии не изменилась - 7,4% и 7,8%. В Бразилии МВФ ожидает в 2018 году рост на 1,9% (прогноз улучшен на 0,4 п.п.), в 2019 году - на 2,1% (плюс 0,1%). Прогноз роста китайской экономики фонд вновь повысил на 0,1 п.п. ежегодно, до 6,6% и 6,4%.

В экономиках стран СНГ в 2018 году МВФ ожидает рост на 2,2% (прогноз улучшен на 0,1 п.п.), в 2019 году - 2,1%. Без учета России ВВП государств СНГ в текущем году будет расти темпами на уровне 3,4% (прогноз улучшен на 0,1 п.п.), в 2019 году - 3,5%.

Оценка роста ВВП развитых стран улучшена: в 2018 году - на 0,3 п.п., до 2,3%, в 2019 году - на 0,4 п.п., до 2,2%. Прогноз роста экономики США повышен на 0,4 п.п. - до 2,7% и на 0,6 п.п. - до 2,5%, стран еврозоны - на 0,3 п.п., до 2,2% и 2%, Японии - на 0,5 п.п., до 1,2% в 2018 году и на 0,1 п.п., до 0,9% в 2019 году.

Прогноз роста ВВП Великобритании остался без изменений на текущий год - 1,5%, на 2019 - снижен на 0,1 п.п., до 1,5%.

Рост экономики России в 2018 году МВФ ожидает на уровне 1,7%. Ранее, в октябре, он оценивал его в 1,6%, в 2019 году - 1,5%.

Как сообщалось, 7 декабря 2017 года Верховная рада приняла госбюджет на 2018 год, в котором заложен прогноз роста ВВП на уровне 3% при инфляции 9% и курс гривны 29,3 гривни за доллар в 2018 году.

Напомним, экономика Китая растет быстрее, чем ожидалось.