"Винницкий молочный завод "Рошен " стал крупнейшим экспортером молочной продукции в ноябре 2017 года.

Об этом сообщили в аналитическом отделе Ассоциации производителей молока изданию Дело.

Экспорт сухого цельного молока составил 346 тыс тонн, из которых 260 тыс тонн экспортировал "Винницкий молочный завод "Рошен" и по 42 тонны — ЗАО "Купянский МКК" и ООО "Милкиленд".

В ноябре экспорт сухого молока составил 1,7 тыс тонн.

В топ-3 экспортеров вошли: ОАО "Винницкий молочный завод "Рошен" (725 тонн), ЧП "Белоцерковская агропромышленная группа" (244 тонн) и ГП "Староконстантиновский молочный завод "(180 тонн).

Масла на внешние рынки было поставлено 3,8 тыс. тонн. При этом 711 тонн экспортировал "Винницкий молочный завод "Рошен", 310 тонн ОДО "Рожищенский сырзавод" и 222 тонн ПАО "Яготинский маслозавод".

Напомним, что в первом полугодии 2017 года лидерами по экспорту сухих молока и сливок (в натуральном выражении) стали "Винницкий молочный завод "Рошен" (15%), "Староконстантиновский молочный завод" (8%), "Белоцерковская агропромышленная группа" (8%), "Ружин-молоко" (4%) и "Веселиновский завод сухого обезжиренного молока" (4%).

Стоит отметить, что по данным Государственной службы статистики, производство молока в Украине в 2017 году сократилось на 0,5% по сравнению с 2016 годом — до 10,329 млн тонн.