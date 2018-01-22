Audi отзывает почти 130 тысяч авто

Немецкий автопроизводитель Audi, подразделение концерна Volkswagen, отзывает 127 тысяч своих автомобилей, две трети из которых - в самой Германии.

Это подтвердила представитель Министерства транспорта в понедельник в Берлине, передает Укрінформ.

"В целом в мире оказались задетыми около 127 тысяч автомобилей, из них почти 77,6 тыс. - в Германии", - сказал чиновник.

Отозвать такое огромное количество производителя обязало Федеральное ведомство автомобильного надзора Германии (KBA). Речь идет о машинах, оборудованных дизельными моторами V6 TDI моделей А4, А5, А6, А7, А8, Q5, SQ5 и Q7.

"Эти транспортные средства были проверены, и было установлено, что на них установлены неадекватный устройство зажигания, что позволяет занижать показатели выброса вредных газов по стандарту Евро-6", - пояснила представительница Минтранса.

Производитель обязан будет заменить программное обеспечение. К началу февраля концерн должен представить план, в какой форме это будет сделано. У производителя есть 18 месяцев, чтобы осуществить отзывы и замену.

Данный случай стал продолжением "дизельного скандала", разгоревшегося в 2015 году, в котором оказались замешанными крупнейшие немецкие автофирмы.

Ранее власти Германии требовали отозвать 22 тысячи Porsche Cayenne.

Напомним, Volkswagen в 2017 году увеличил продажи автомобилей на 4,2% - до рекордного уровня в 6,23 миллиона штук.