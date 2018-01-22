Суд отказался передать UMH Курченко в управление государству

Печерский районный суд Киева отказался передать имущество медиахолдинга UMH group Национальному агентству по выявлению, розыску и управлению коррупционными активами.

Об этом говорится в материалах суда.

Отмечается, что арест на активы был наложен в рамках уголовного производства против владельца "Восточно-европейской топливно-энергетической компании" (ВЕТЭК) Сергея Курченко.

Отмечается, что все арестованное недвижимое, движимое имущество, ценные бумаги, корпоративные права и имущественные права интеллектуальной собственности медиахолдинга признаны Генеральной прокуратурой 9 января вещественными доказательствами в уголовном производстве.

Прокуратура отмечает, что передача имущества холдинга в управление Нацагентству является объективной необходимостью с целью исключения возможности подозреваемому продолжать получать незаконные доходы и материальные блага.

Суд отказал Генпрокуратуре, отметив, что прокурором не представлено доказательств, которые подтверждают, что стоимость арестованного имущества составляет более 200 размеров прожиточного минимума (около 350 тыс. гривен), как и не представлено доказательств обращения к владельцу указанного имущества о получении согласия на его передачу Нацагентству.

Кроме того, суд отметил, что ценные бумаги, корпоративные права и имущественные права интеллектуальной собственности не подпадают под определение вещественных доказательств в уголовном производстве, поскольку не являются материальными объектами, которые могут сохранить следы преступлений.

Как сообщалось, ранее Печерский районный суд Киева арестовал имущество, акции и корпоративные права ряда компаний медиахолдинга UMH group, принадлежащего бизнесмену Курченко, который объявлен в розыск в Украине и проживает в настоящее время в России.

Экономическая правда