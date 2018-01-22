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"Долг Януковича": Суд Англии в понедельник рассмотрит апелляцию Украины

Понедельник, 22 января 2018, 10:04

Апелляционный суд Англии в понедельник, 22 января, начнет рассмотрение апелляции по "долгу Януковича".

Об этом ЭП сообщили в пресс-службе Министерства финансов.

Суд будет рассматривать апелляцию в течение четырех-пяти дней.

По информации ЭП, интересы Украины будет представлять Алекс Гербе с международной юридической фирмы "Квинн Эммануэль Ургухарт энд Салливан Ю.Кей Эл.Эл.Пи", по поручению которого будут действовать королевские адвокаты Банким Сэнки, Саймон Эйтрилл и Бен Джеффри.

По результатам слушания Апелляционный суд с большой вероятностью возьмёт время - около шести месяцев - на вынесение решения.

Напомним, в декабря 2013 года доверенное лицо The Law Debenture Trust Corporation p.l.с. обратилось с настоящим иском против Украины в интересах Российской Федерации.

Украина возражает против требований России гасить долг, ссылаясь в том числе на то, что Россия осуществляла на Украину незаконное давление. В марте 2017 английский суд первой инстанции позволил рассматривать дело в порядке упрощенного производства.

Также Суд пришел к выводу, что Украина имела законную дееспособность заключать договоры по облигациям, а политическая часть аргументов Украины по принуждению и давлению не может рассматриваться в судебном порядке, то есть не могут быть рассмотрены английским судом.

После этого Украина обратилась за получением и получила разрешение на апелляционное обжалование всех негативных выводов в решении суда первой инстанции.

Экономическая правда

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