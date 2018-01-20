Ремонт моста на трассе Одесса-Рени подорожал на 50% - СМИ

Проект ремонта моста на трассе Одесса-Рени пересмотрели в сторону увеличения стоимости на 47%.

Об этом сообщают "Наші гроші" со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Служба автомобильных дорог в Одесской области заключила дополнительное соглашение с "Мостостроительным отрядом №112" на проведение дополнительных работ по капитальному ремонту моста на автодороге М-15 Одесса-Рени за 32,32 млн грн.

В ноябре 2016 года фирма выиграла тендер на ремонт этого же моста за 67,96 млн грн.

Однако во время ремонта понадобилось откорректировать проект из-за уточнения геологических изысканий, изменения технологии переустройства инженерных коммуникаций, отказа от устройства грунтощебеночных свай и тому подобное.

Новое соглашение предусматривает срок выполнения работ до 30 апреля 2018 года.

Как отмечает издание, как и в предыдущей закупке итоговая ведомость ресурсов и сметы не опубликованы, что не позволяет сравнить цены материалов с рыночными.

Сумма обоих соглашений составляет 100,27 млн грн, что на 47% больше цены первой сделки.

Броварская фирма "Мостостроительный отряд №112" является правопреемником одноименного дочернего предприятия "Мостострой" экс-нардепа от Партии регионов Владимира Продивуса.

Сейчас ее учредителем является винницкое "Меткон Плюс" Вячеслава Бабицкого с уставным капиталом 1 тыс. грн.

Бабицкий руководит ООО "Промстройсервис 2005" Виктории Яворской – помощницы Продивуса.

Аналогичные договоры на строительство Подольского моста и развязки на Московской площади в Киеве тоже были заключены с генподрядчиком "Мостобудом".

Всего с 2011 года "Мостостроительный отряд №112" выиграл тендеров на 272,65 млн грн.

Напомним, в Министерстве инфраструктуры высказываются за то, чтобы соединить бетонной дорогой 13 морских портов страны - от Рени до Мариуполя.