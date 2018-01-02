Германия может ввести санкции против Facebook

Компьютеры и телефоны сразу изъяли, но очень быстро стало очевидно, что на самом деле искал следователь. Именно в этот день я занимался ревизией своих криптоактивов, поэтому кошельки и пароли оказались в одном месте.

Анатолий Каплан основатель журнала ForkLog