Германия может ввести санкции против Facebook

С днепропетровских олигархов могут взыскать 2,5 миллиарда долларов. Что означает решение Лондонского суда об аресте их активов и есть ли шансы у Коломойского и Боголюбова договориться с государством.
21 декабря 2017, 12:50 — Александр Моисеенко , Севгиль Мусаева, Дмитрий Денков
Американский профессор рассказал, почему Украине не хватает экономической свободы, как значительное присутствие государства в экономике влияет на темпы роста ВВП, и почему украинцы бедные. (Укр.)
20 декабря 2017, 13:50 — Галина Калачова
В 2018 году украинцы смогут покупать электрокары по более низким ценам. Это стало возможным благодаря принятым в четверг изменениям в Налоговый кодекс. (Укр.)
8 декабря 2017, 22:00 — Николай Топалов