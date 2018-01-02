В России прекратил существование Резервный фонд бюджета
С 1 января 2018 года прекратил существование Резервный фонд России.
Об этом пишет "Радио Свобода".
Все дополнительные доходы российского бюджета отныне будут направляться в Фонд национального благосостояния.
Резервный фонд был предназначен для финансирования дефицита бюджета в случае резкого падения доходов.
Согласно данным Министерства финансов, по состоянию на 1 декабря 2017 года его размер составлял 995 млрд рублей (это около 480 млрд гривен).
Оба фонда были созданы девять лет назад в результате разделения Стабилизационного фонда.
Фонд национального благосостояния был условно разделен на две части: одна предназначалась для выплаты пенсий в долгосрочной перспективе, другая - для инвестиций в самоокупающиеся инфраструктурные проекты.
Согласно оценке министра финансов России Антона Силуанова, на 1 января размер Фонда национального благосостояния должен составлять 3,8 триллиона рублей (это около 1,8 триллиона гривен).