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В России прекратил существование Резервный фонд бюджета

Вторник, 2 января 2018, 13:12

С 1 января 2018 года прекратил существование Резервный фонд России.

Об этом пишет "Радио Свобода".

Все дополнительные доходы российского бюджета отныне будут направляться в Фонд национального благосостояния.

Резервный фонд был предназначен для финансирования дефицита бюджета в случае резкого падения доходов.

Согласно данным Министерства финансов, по состоянию на 1 декабря 2017 года его размер составлял 995 млрд рублей (это около 480 млрд гривен).

Оба фонда были созданы девять лет назад в результате разделения Стабилизационного фонда.

Фонд национального благосостояния был условно разделен на две части: одна предназначалась для выплаты пенсий в долгосрочной перспективе, другая - для инвестиций в самоокупающиеся инфраструктурные проекты.

Согласно оценке министра финансов России Антона Силуанова, на 1 января размер Фонда национального благосостояния должен составлять 3,8 триллиона рублей (это около 1,8 триллиона гривен).

Россия
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Экономическая правда
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