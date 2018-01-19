Кропачев выкупил шахту у бизнес-партнера Януковича

ООО "Укрдонинвест", основным владельцем которого является торезский бизнесмен Виталий Кропачев, вошло в состав учредителей ООО "Краснолиманское".

Об этом ЭП сообщил источник на рынке.

По его данным, сейчас "Укрдонинвесту" принадлежит 86,5% "Краснолиманского". Эта доля была выкуплена у структур бывшего депутата Верховной Рады от Партии регионов Игоря Гуменюка (им принадлежало 72% компании), Василия Микулина (экс-гендиректора ЗАО "АРС") и Ирины Фридман (бывший финдиректор "АРС"), каждому из которых принадлежало по 7,25% компании.

Как сообщала ЭП, переговоры о выкупе мажоритарной доли уставного фонда ООО "Краснолиманское" были проведены еще в середине прошлого года.

ООО "Краснолиманское" с 2003 года работало в границах ГП "Угольная компания "Краснолиманская".

В 2014 г. после бегства Виктора Януковича в Россию, частная фирма была лишена доступа к государственным пластам, а все ее сотрудники переведены на работу в одноименное ГП.

На рынке Игоря Гуменюка знают как ситуативного бизнес-партнера Александра Януковича. Одним из самых известных их совместных проектов стала приватизация контрольного пакета акций "Донбассэнерго" в 2013 г.

Шахта "Краснолиманская" добывает уголь марки "Г" (газовый), основной точкой сбыта которого является Углегорская ТЭС "Центрэнерго".

Как сообщала ЭП, в настоящее время Виталий Кропачев занимается скупкой энергоресурсной базы "Центрэнерго".

Дмитрий Рясной