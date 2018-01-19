VISA встроит сканер отпечатка пальца в банковские карты

Visa приступила к выпуску пластиковых карт нового типа, в них будет интегрирован сканер отпечатков пальцев.

Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Первая партия новых карт Visa уже на этой неделе поступит в распоряжение Mountain America Credit Union и Bank of Cyprus.

Для подтверждения личности владельца карты и последующей транзакции денежных средств достаточно поднести палец к сканеру. Если система идентифицировала вас, то крохотный индикатор на карте засветится зелёным цветом.

Если палец не положили, то будут использованы традиционные методы подтверждения - ПИН-код или подпись на чеке. Система полностью автономна: отпечаток хранится на самой карте, а чип при необходимости подзарядится прямо от POS-терминала. Их обновлять не нужно.

Рисунок отпечатка будет храниться в зашифрованном виде только на карте и не будет передаваться за её пределы — ни на сервера банка, ни во временные хранилища.

Visa считает, что новый подход быстро станет доминирующим.

"Среди всех предложенных вариантов биометрической идентификации распознавание отпечатков пальцев получило высокий отзыв (50%) как желаемое средство аутентификации для подтверждения платежей в магазинах", - говорится в сообщении.

Экономическая правда