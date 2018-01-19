VISA встроит сканер отпечатка пальца в банковские карты
Visa приступила к выпуску пластиковых карт нового типа, в них будет интегрирован сканер отпечатков пальцев.
Об этом сообщается на официальном сайте компании.
Первая партия новых карт Visa уже на этой неделе поступит в распоряжение Mountain America Credit Union и Bank of Cyprus.
Для подтверждения личности владельца карты и последующей транзакции денежных средств достаточно поднести палец к сканеру. Если система идентифицировала вас, то крохотный индикатор на карте засветится зелёным цветом.
Если палец не положили, то будут использованы традиционные методы подтверждения - ПИН-код или подпись на чеке. Система полностью автономна: отпечаток хранится на самой карте, а чип при необходимости подзарядится прямо от POS-терминала. Их обновлять не нужно.
Рисунок отпечатка будет храниться в зашифрованном виде только на карте и не будет передаваться за её пределы — ни на сервера банка, ни во временные хранилища.
Visa считает, что новый подход быстро станет доминирующим.
"Среди всех предложенных вариантов биометрической идентификации распознавание отпечатков пальцев получило высокий отзыв (50%) как желаемое средство аутентификации для подтверждения платежей в магазинах", - говорится в сообщении.
Экономическая правда