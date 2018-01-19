Приватбанк взял новый рефинанс у НБУ
Пятница, 19 января 2018, 15:15
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Национальный банк 10 января выделил рефинансирование Приватбанку в размере 2,3 миллиарда гривен.
Об этом свидетельствуют данные НБУ.
Кредит предоставлен под залог гособлигаций.
Рефинансирование выдано на 84 дня под 16,5% годовых.
В пресс-службе Приватбанка "Українським Новинам" рассказали, что рефинансирование выдано на программы развития кредитования малого и среднего бизнеса, в частности агропрограмму - "АгроКУБ".
"Мы планируем направить на программу финансовой поддержки украинского предпринимательства не менее 5 млрд гривен на этот год", - сообщили агентству.
Напомним, ранее Приватбанк допускал необходимость привлечения рефинансирования Национального банка для возмещения средств по искам Суркисов.
Экономическая правда