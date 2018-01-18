Украине нужно 10 миллиардов евро на "зеленую" энергетику - Госэнергоэффективности

Украина в течение прошлого года открыла 257 МВт мощностей "зеленой" электроэнергетики и 1,8 ГВт мощностей тепловой генерации.

Об этом на пресс-конференции сказал председатель Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Сергей Савчук, передает "Укринформ".

"В 2017 году - 257 МВт мощностей по электрической энергии, по тепловой генерации - 1,8 ГВт. 440 млн евро дополнительных инвестиций зашло в производство тепла из альтернативных видов топлива, примерно столько же - в производство электрической энергии", - сказал Савчук.

По его словам, на сегодня Украина нуждается в около 10 млрд евро инвестиций для выполнения национального плана по внедрению альтернативных источников энергетики.

"Президент IRENA заверил, что агентство и технической помощью, и финансовой, и своим авторитетом поможет нам привлечь инвесторов", - добавил Савчук.

IRENA - Международное агентство по возобновляемым источникам энергии.