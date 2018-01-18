В МВФ раскритиковали пенсионную реформу в Украине

Международный валютный фонд ожидает коррекции законопроекта об Антикоррупционном суде во время его подготовки ко второму чтению и закона о пенсионной реформе.

Об этом сообщил пресс-секретарь Фонда Джерри Райс во время традиционного брифинга в Вашингтоне в четверг, передает "Интерфакс-Украина".

"Письмо, которое мы направили властям, выражает обеспокоенность по поводу несоответствия некоторых положений законопроекта обязательствам Украины в рамках программы EFF и рекомендациям Венецианской комиссии. Мы надеемся, что власти примут во внимание позицию МВФ и законопроект будет доработан между чтениями в парламенте", - сказал он.

При этом Райс отметил, что создание Антикоррупционного суда является одним из ключевых требований программы сотрудничества между Украиной и МВФ.

Помимо этого, добавил он, Фонд рассчитывает на внесение некоторых изменений в пенсионную реформу.

"Законодательство о пенсионной реформе включает ряд важных положений, которые необходимы для модернизации пенсионной системы. Вместе с тем, присутствуют определенные изъяны, которые нивелируют предполагаемое (законодательством – Ред.) стимулирование граждан, проработавших более длительный срок и сделавших большие взносы в пенсионную систему", - заявил Райс.

"Это делает пенсионную систему неустойчивой, и мы считаем, что необходима определенная работа по устранению этих изъянов", - объяснил он.

Как известно, 3 октября Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект о пенсионной реформе.

Документ, в частности, предусматривает модернизацию пенсий и повышение минимального страхового стажа для выхода на пенсию с 15 до 25 лет с 1 января 2018 года.

С основными изменениями можно ознакомиться здесь.