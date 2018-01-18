В Украине нашли крупное месторождение золота

Рахов

В Раховском районе Закарпатской области обнаружили крупное месторождение золоторудных залежей.

Об этом говорится в пресс-релизе Госслужбы геологии и недр.

По предварительным оценкам, месторождение содержит запасы драгоценного металла на уровне 2,4 тонны.

"Эти результаты подтверждают перспективность дальнейших геологоразведочных работ на рудопроявлениях Раховского рудного района, направленных на подготовку объектов для привлечения инвестиций и перевода их в ранг золоторудных месторождений", - говорится в сообщении.

Напомним, единственное действующее в Украине месторождение по добыче золота - Мужиевское.

На сегодняшний день там находится 55 тонн золота, 1 миллион цинка и свинца разведанных запасов. В денежном эквиваленте - почти 3,8 миллиарда долларов.

Также на территории месторождения расположено хранилище отработанной породы. В этом хранилище уже есть 1 тонна добытого золота и 4,5 тонны серебра. Если перевести это на деньги, речь идет о 32 миллионах и 3 миллионах долларов соответственно.

Экономическая правда